В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек
Населению возможно придется эвакуироваться из-за подъема уровня рек Хорота и Мацеста. Фото: скриншот "Типичный Сочи"

В Сочи местных жителей готовят к эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, накануне в Сочи прошел мощный ливень со шквалистым ветром. На городских улицах и во дворах образовались подтопления.

Вскоре жителей Сочи предупредили, что населению возможно придется эвакуироваться из-за подъема уровня рек Хорота и Мацеста. На улицах включают сирены: горожан просят собрать необходимые документы и вещи.

Напомним, что в июне стихия бушевала на территории Крыма. Больше всего пострадали Ялта и Керчь, где люди были вынуждены передвигаться на лодках из-за потопов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после сильных ливней в Крыму началось нашествие комаров.

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