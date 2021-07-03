После сильных ливней в Крыму началось нашествие комаров

Ученые открыли "суперкомаров". Фото: Рixabay
В Крыму зафиксировано нашествие комаров. Фото: Рixabay

На севере Крыма после сильных ливней и подтоплений отмечается нашествие комаров, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Министр заявил, что популяция комаров увеличилась в центральных и северных районах Крымского полуострова. Нашествие насекомых связано с цикличностью появления комаров, рассказал Рюмшин. По его словам, во многих местах после дождей стоит вода.

Как отмечает Рюмшин, власти уже начали борьбу с комариным нашествием. К примеру, в Белогорском районе специалисты используют дезинфекторы с ранцевыми пушками. Уже завтра репелленты начнут использовать и в Северном Крыму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине июня почти 900 человек эвакуировали в восточных районах Крыма, где в результате ливней оказались подтоплены более 300 жилых домов.

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