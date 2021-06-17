Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали почти 900 местных жителей

Почти 900 человек эвакуировали в восточных районах Крыма, где в результате ливней оказались подтоплены более 300 жилых домов.

Как сообщается на сайте республиканского управления МЧС, специалисты уже восстановили водоснабжение в Ленинском и Кировском районах, а также в Керчи. Продолжается работа оперштаба и аэромобильной группировки МЧС. Спасатели эвакуировали из зоны подтоплений 865 человек. В Керчи работы по эвакуации продолжаются.

Сейчас ведомство располагает сведениями о 347 фактах подтопления домов. В зоне подтопления оказались более тысячи человек. Точная информация уточняется. Для эвакуированных подготовили шесть пунктов временного размещения.

На текущий момент обесточены 16 линий электропередач в Керчи и Ленинском районе. Также в Крыму наблюдаются проблемы с газоснабжением и водоснабжением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым.