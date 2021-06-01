Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Украина закрыла для Белоруссии небо. У белоруссов есть свой санаторий в Мисхоре, куда они всегда ездили, летали, сообщает РИА «Новости». Чтобы не обострять отношения они ездят через Украину на поезде, на машине, на самолете. Сейчас небо закрыли.

Лукашенко предложил Путину совместно решить эту проблему, подумать, как белоруссам попасть на полуостров. Через Польшу теперь тоже не полетишь, отмечает Лукашенко.

Ранее генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец сказал, что пока нет планов летать в Крым. Он считает, этому должно предшествовать «политическое признание Крыма как части России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море.