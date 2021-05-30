Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море

Путин принимал Лукашенко в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Фото: сайт Кремля

Путин принимал Лукашенко в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приехавший в Россию с рабочим визитом искупался в Черном море.

Об сообщает Telegram-канал «Пул первого». Он также опубликовал фото Лукашенко в море. Температура воды была +16. Так президент принял предложение Владимира Путина.

Путин принимал Лукашенко в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. В городе была хорошая погода, и Путин предложил коллеге искупаться, на что тот согласился.

Лидеры провели переговоры, которые продлились более пяти часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин обсудил с Лукашенко судьбу россиянки, задержанной в Минске. Президент России отметил, что в стране обеспокоены произошедшим. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили задержание россиянки в Минске.