Путин обсудил с Лукашенко судьбу россиянки, задержанной в Минске

Президент России отметил, что в стране обеспокоены произошедшим.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, обсудили задержание россиянки в Минске. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что сейчас Софья Сапега находится в СИЗО. Президент России выразил обеспокоенность случившемся во время беседы с Лукашенко. Тот подтвердил информацию о наличии у россиянки второго гражданства – белорусского.

«Поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона»,

— добавил представитель Кремля.

Напоминаем, что Сапегу задержали вместе с основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Она может быть причастна к ряду преступлений, совершенных в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске.