В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске

Песков надеется, что будут соблюдены все права задержанной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании россиянки Софьи Сапеги в Минске. Об этом сегодня, 25 мая, пишет РИА Новости.

Он отметил, что важно, чтобы были соблюдены все права российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Представитель Кремля также надеется, что Софью скоро отпустят, если к ней нет вопросов по соблюдению законов.

Песков добавил, что у России и Белоруссии есть механизм взаимодействия, благодаря которому можно оперативно решать подобные инциденты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу.