Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу

Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу
Белорусским авиакомпаниям запретили летать над Европой. Фото: pixabay

Саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

Лидеры Евросоюза собрались для обсуждения данной темы в понедельник, 24 мая. Саммит ЕС принял решение запретить рейсы самолетов Белоруссии в воздушном пространстве Европы, а также нахождение самолетов в аэропортах ЕС.

Как сообщил ТАСС, в ходе заседания также обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Правительство призвало Международную организацию гражданской авиации провести расследование данного инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta (в Белоруссии признан иностранной экстремистской организацией и запрещен на территории страны) и главного редактора также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс.

авиасообщение белоруссия евросоюз


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве неизвестный сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов ...
Слезает кожа и появляются «адские боли»: страшные реакции ...
Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса
На Актерском проезде загорелась обшивка дома
Грузия откроет сухопутные границы с начала лета
Сборщик металлолома не знал, что спиливает исторические металлические опоры
Каршеринги в Петербурге 1178 раз попали в ДТП в 2021 году
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает свергнуть бедность с помощью ...