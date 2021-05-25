Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу

Саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

Лидеры Евросоюза собрались для обсуждения данной темы в понедельник, 24 мая. Саммит ЕС принял решение запретить рейсы самолетов Белоруссии в воздушном пространстве Европы, а также нахождение самолетов в аэропортах ЕС.

Как сообщил ТАСС, в ходе заседания также обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Правительство призвало Международную организацию гражданской авиации провести расследование данного инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta (в Белоруссии признан иностранной экстремистской организацией и запрещен на территории страны) и главного редактора также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс.