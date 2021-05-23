В Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя NEXTA

В Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя NEXTA
В Белоруссии задержали Протасевича. Фото: pixabay.com

Telegram-канал признали экстремистским.

Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича сегодня, 23 мая, задержали в аэропорту Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что оба канала признали в Белоруссии экстремистскими, а их основателя обвиняют в терроризме и некоторое время назад объявили в розыск. Протасевич летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, когда самолет экстренно приземлился в Минске. Там пассажиров попросили пройти на повторную проверку документов – тогда Протасевича и задержали.

СМИ пишут, что самолет приземлился после того, как было получено сообщение о его минировании. В итоге бомбу на борту не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что летевший в Вильнюс самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании.

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