В Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя NEXTA

Telegram-канал признали экстремистским.

Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича сегодня, 23 мая, задержали в аэропорту Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что оба канала признали в Белоруссии экстремистскими, а их основателя обвиняют в терроризме и некоторое время назад объявили в розыск. Протасевич летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, когда самолет экстренно приземлился в Минске. Там пассажиров попросили пройти на повторную проверку документов – тогда Протасевича и задержали.

СМИ пишут, что самолет приземлился после того, как было получено сообщение о его минировании. В итоге бомбу на борту не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что летевший в Вильнюс самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании.