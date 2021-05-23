Летевший в Вильнюс самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минированию. Об этом сообщает РИА Новости 23 мая со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта «Минск».

Воздушное судно успешно приземлилось в минском аэропорту. На месте работает саперная группа.

По предварительной информации, после осмотра самолета сообщения о минировании не подтверждается, однако проверочные мероприятия все еще продолжаются – ведет досмотр пассажиров и багажа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.