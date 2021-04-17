На Кубани разбился вертолет Ми-2, пилот погиб

На Кубани разбился вертолет Ми-2, пилот погиб
Вертолет разбился рядом с автодорогой Краснодар - Новороссийск. Фото: МЧС России

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск. При крушении вертолета погиб 60-летний пилот воздушного средства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Московском управлении на транспорте СК России.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия и вертолет. Изъяты образцы топлива и техническая документация, назначены экспертизы.

Специалисты работают над восстановлением полной и объективной картины происходившего на борту. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Казахстане разбился истребитель Су-30СМ.

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