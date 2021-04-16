В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

В Казахстане сегодня, 16 апреля, истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщают РИА Новости.

Истребитель потерпел крушение при заходе на посадку а авиационном центре в Балхаше. Известно, что экипаж успел катапультироваться, так что никто не погиб.

«Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков»,

— сообщил собеседник агентства.

На месте инцидента работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американский журнал рассказал о невидимых бомбардировщиках и истребителях ВВС против России.