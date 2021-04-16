В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
Истребитель потерпел крушение, все остались живы. Фото: pixabay

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

В Казахстане сегодня, 16 апреля, истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщают РИА Новости.

Истребитель потерпел крушение при заходе на посадку а авиационном центре в Балхаше. Известно, что экипаж успел катапультироваться, так что никто не погиб.

«Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков»,

— сообщил собеседник агентства.

На месте инцидента работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американский журнал рассказал о невидимых бомбардировщиках и истребителях ВВС против России.

истребитель казахстан крушение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины
Еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
В Красногвардейском районе в доме загорелись две квартиры
В России от коронавируса привились восемь миллионов человек
Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший
В Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых
Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме