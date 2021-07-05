Символ Евро-2020 передали в детскую больницу

Символ Евро-2020 передали в детскую больницу
Главный врач дал добро маленьким пациентам на то, чтобы они подержали подарок. Фото: скрин Instagram sportkomitet_lenobl

В Ленинградскую областную детскую клиническую больницу передали символ турнира Евро-2020.

Сувенирный мяч передал директор спортшколы «Ленинградец» Игорь Наумов главврачу больницы Александру Окуневу. Директор пожелал детям скорейшего выздоровления. Главный врач дал добро маленьким пациентам на то, чтобы они подержали подарок. Об этом сообщает Комитет по спорту Ленинградской области на своей официальной страничке в Instagram.

Сувенирные мячи Евро-2020 обычно оставляют в местах проведения матчей. Ленинградской областной детской клинической больнице мяч подарил Спортивный комитет Ленобласти и Северной столицы. Мяч хотят провезти по региону, но основное место хранения его будет в детской больнице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что cборная Англии разгромила украинских футболистов в матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу и выбилась в полуфинал.

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