«Зенит» планирует ввести «COVID-free» сектора

В "Зените" отметили, что следят за коронавирусной обстановкой в стране. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В "Зените" отметили, что следят за коронавирусной обстановкой в стране. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

«Зенит» хочет вести «COVID-free» спецзону. Так «Зенит» рассматривает создание в будущем спецзоны на трибунах своего стадиона, которая будет специально для тех людей, кто имеет сертификат о поставленной прививке от COVID-19.

В «Зените» отметили, что следят за коронавирусной обстановкой в стране, поэтому готовы ко всем возможным мерам после Евро-2020. Сейчас они рассматривают создании «чистой» зоны на трибунах. Об этом сообщают «Невские новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу передали символ турнира Евро-2020. Сувенирный мяч передал директор спортшколы «Ленинградец» Игорь Наумов главврачу больницы Александру Окуневу. Директор пожелал детям скорейшего выздоровления. Главный врач дал добро маленьким пациентам на то, чтобы они подержали подарок.