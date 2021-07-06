Валерий Меладзе ответил на обвинения Лорак в адрес его брата

Артист уверен, что Константин Меладзе не позволял себе ничего лишнего.

Певец Валерий Меладзе прокомментировал обвинения артистки Ани Лорак в адрес Константина Меладзе. Своим видением он поделился в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Артист убежден, что ничего не угрожало Ани Лорак. Он также не понимает, почему певица вдруг вообще заговорила об этом.

«Костя, во-первых, человек самодостаточный. Во-вторых, он до такой степени скромный и интеллигентный, и он настолько трепетно относится к женщинам, что я даже не представляю, зная его с самого рождения, просто не представляю… «

— говорит Валерий Меладзе.

Напоминаем, что в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Ани Лорак дала понять, что Константин предлагал ей условия, которые стали причиной прекращения их сотрудничества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ани Лорак вспомнила, почему перестала сотрудничать с первым продюсером.