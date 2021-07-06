Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян
В начале XXI века Дживан Гаспарян исполнил музыку в саундтреке к фильму "Гладиатор". Фото: jivanduduk.com.
Известный музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 года.
«Не только икона, но и прекрасная душа», — прокомментировал утрату внук Гаспаряна Дживан Гаспарян-младший в Facebook. Там же на личной страничке он сообщил о смерти выдающегося маэстро.
В конце 40-ых Гаспарян пришел в ансамбль национальной песни и танца. Так он часто представлял Армянскую ССР на престижных международных конкурсах. Затем он работал с с Питером Гэбриэлем, Хансем Циммером и другими выдающимися музыкантами.
В начале XXI века маэстро исполнил музыку в саундтреке к фильму «Гладиатор». В его копилке наград есть четыре медали ЮНЕСКО.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерла актриса Наталья Попова — заслуженная артистка России, звезда сказки «Двенадцать месяцев». Она ушла из жизни накануне, 26 июня.
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