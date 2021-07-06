Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

В конце 40-ых Гаспарян пришел в ансамбль национальной песни и танца. Так он часто представлял Армянскую ССР на престижных международных конкурсах. Затем он работал с с Питером Гэбриэлем, Хансем Циммером и другими выдающимися музыкантами.

В начале XXI века маэстро исполнил музыку в саундтреке к фильму «Гладиатор». В его копилке наград есть четыре медали ЮНЕСКО.