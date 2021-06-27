Скончалась актриса Наталья Попова, сыгравшая главную роль в сказке «Двенадцать месяцев»

Наталья Попова скончалась на 73-м году жизни. Фото: кадр из фильма-сказки "Двенадцать месяцев"

Наталья Попова скончалась на 73-м году жизни. Фото: кадр из фильма-сказки "Двенадцать месяцев"

В Петербурге умерла актриса Наталья Попова — заслуженная артистка России, звезда сказки «Двенадцать месяцев». Она ушла из жизни накануне, 26 июня.

О смерти актрисы сообщили сотрудники театра-фестиваля «Балтийский дом». Они отметили, что совсем недавно Наталья Ивановна сыграла роль бабушки в новом спектакле «Восемь любящих женщин». Они строили много планов на будущее. «И вот такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря…», — заявили в театре.

Руководство и коллектив «Балтийского дома» принесли соболезнования близким, родным и коллегам актрисы.

Актриса Ольга Лебедева написала в социальных сетях, что причиной смерти Поповой стал коронавирус. Она умерла спустя месяц после 72-летия. Место и время прощания с артисткой станут известны позднее.

Наталья Попова работала в труппе театра «Балтийский дом» с 1975 года, в котором играла до самой смерти. Также она была преподавателем актерского мастерства в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

В 1972 году она сыграла главную роль в сказке «Двенадцать месяцев». Также она исполняла роли в таких фильмах, как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Жизнь и приключения четырёх друзей», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица» и сериале «Улица».