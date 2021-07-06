Боярского не обрадовала замена Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной

"Не впечатляет": Боярский – о замене Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной . Фото: Pixabay

"Не впечатляет": Боярский – о замене Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной . Фото: Pixabay

«Не впечатляет»: Боярский – о замене Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной

Российский актер, телеведущий, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вопрос о кандидатуре португальца Андре Виллаш-Боаша на место главного тренера сборной России по футболу.

Некоторое время назад, Российский футбольный союз заявил, что рассматривает португальского специалиста как основного кандидата на пост нового главного тренера российской сборной.

В беседе со «Спорт-Экспресс», Михаил Боярский отметил, что его совсем не завораживает кандидатура Виллаш-Боаша. Также артист добавил, что страна в курсе, как он работает с Россией. В связи с этим радости от возможности увидеть Виллаша-Боаша на посту нет.

На минувшей неделе технический комитет РФС решил, что выступление сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительное. Однако Станиславу Черчесову была выражена поддержка в работе с национальной командой.

Напомним, что Виллаш-Боаша был во главе «Зенита» два года, с 2014 по 2016 год. Тогда петербургская команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что «Зенит» хочет вести «COVID-free» спецзону. Так «Зенит» рассматривает создание в будущем спецзоны на трибунах своего стадиона, которая будет специально для тех людей, кто имеет сертификат о поставленной прививке от COVID-19.