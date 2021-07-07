Хабаровского повара детского сада обвинили в продаже наркотиков

Пока женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Фото: pixabay

Пока женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Фото: pixabay

Повара детского сада в Хабаровске обвинили в сбыте синтетических наркотиков.

По версии следствия, она делала закладки по городу. При этом ее работодатель ничего не подозревал. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что женщине 45 лет, с 2016 года работала воспитателем в детском саду, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Пока женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана, сообщает РИА «Новости».

Как полагает следствие, с наркодилером повар познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей наркотики, которые та фасовала на мелкие партии и раскладывала по тайникам в разных районах Хабаровска. Ее задержали 15 апреля при получении очередной партии для дальнейшего сбыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Северной столицы взяла под стражу распространителя наркотиков, который подозревается в развозе экстази на «Мерседесе». Его деятельность заметили сотрудников полиции. Они увидели припаркованный «Мерседес» и решили его проверить.