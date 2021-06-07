Развозивший наркотики «Мерседес» задержали в Петербурге

Развозивший наркотики &#171;Мерседес&#187; задержали в Петербурге
Оба мужчины выглядели нервными. Авто решили осмотреть. Фото: Pixabay

Полиция Северной столицы взяла под стражу распространителя наркотиков, который подозревается в развозе экстази на «Мерседесе».

Его деятельность заметили сотрудников полиции. Они увидели припаркованный «Мерседес» и решили его проверить. Автомобиль стоял по Белградской улице, 6. Автомобилист при виде полиции тут же сел в салон и закрыл дверь, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За рулём машины сидел 35-летний житель Архангельской области, а на пассажирском сидении — его 22-летний друг. Оба мужчины выглядели нервными. Авто решили осмотреть. Так полицейские нашли пакетики с наркотиками. Их прятали под сидениями.

Изъятые пакетики отправили на экспертизу. Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических средств».

Полиция выяснила, что у наркодиллера есть гараж. Там нашли ещё 200 граммов запрещёнки. Мужчину арестовали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вину в хищении более 400 миллионов рублей признал основатель «Единых решений».

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