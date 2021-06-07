Вину в хищении более 400 миллионов рублей признал основатель «Единых решений»

Вину в хищении более 400 миллионов рублей признал основатель «Единых решений»
Через организации  «СТС», «Де Люкс»,  «Балтэнерго», «СТИК» пропало более 400 миллионов рублей. Фото: pixabay

Рассмотрение дела основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева началось сегодня в суде Северной столицы. Предприниматель признал вину в краже более 450 миллионов рублей.

Так по данным следствия следствия, бизнесмен в течении 17 лет присваивал выделенные по госконтрактам денежные средства, об этом сообщает «Фонтанка». Через организации «СТС», «Де Люкс», «Балтэнерго», «СТИК» пропало более 400 миллионов рублей.

При этом Артеев не достроил ни один из девяти соцобъектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга принял к производству дело об оставлении ребёнка без присмотра. Суд Северной столицы принял к производству уголовное дело в отношении Нани Ен Ким, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Она оставила ребёнка без присмотра, ушла из дома.

деньги Единые решения кража полиция следствие


 

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