Суд Петербурга принял к производству дело об оставлении ребёнка без присмотра

Девушка оставила ребёнка без присмотра, ушла из дома, а в это время её маленькая племянница открыла окно и выпала с 13 этажа. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Девушка оставила ребёнка без присмотра, ушла из дома, а в это время её маленькая племянница открыла окно и выпала с 13 этажа. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд Северной столицы принял к производству уголовное дело в отношении Нани Ен Ким, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Ким, проживающая совместно с ребёнком 2016 года рождения, находилась в квартире дома по Туристской улице, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Она оставила ребёнка без присмотра, ушла из дома, а в это время её маленькая племянница открыла окно и выпала с 13 этажа. Смерть наступила мгновенно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал попутчика молодого человека, погибшего от выстрела сотрудника ДПС под Новосибирском. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, попутчика 19-летнего Векила Абдуллаева, который погиб от случайного выстрела сотрудника ДПС. Задержанного обвиняют в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.