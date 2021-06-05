Суд арестовал попутчика молодого человека, погибшего от выстрела сотрудника ДПС под Новосибирском

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, попутчика 19-летнего Векила Абдуллаева, который погиб от случайного выстрела сотрудника ДПС.

Задержанного обвиняют в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека. Он умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий), сообщили в СК РФ по региону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.