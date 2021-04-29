Стрельба у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения обернулась госпитализацией

Бригада скорой доставила в больницу одного из участников дорожного конфликта в Выборгском районе.

Как сообщили в городском главке МВД, все случилось вечером 28 апреля возле торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения. Двое мужчин не поделили дорогу и решили выяснить, кто лучше знает правила дорожного движения. Водитель «Фольксвагена» агрессивно отреагировал и пустил в ход травматический пистолет. Оппонент получил пулю в руку.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель». Дорожный инцидент случился в среду, 28 апреля.