В Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель»

В Пушкинском районе Петербурга «ГАЗель» слетала в кювет. Причины случившегося не приводятся.
Дорожный инцидент случился в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«ГАЗель отдыхает», — написал автор записи.
На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось за пределами проезжей части, где опрокинулось.
Другие подробности неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской.