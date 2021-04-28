В Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель»

"ГАзель" вылетела с проезжей части. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

"ГАзель" вылетела с проезжей части. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Пушкинском районе Петербурга «ГАЗель» слетала в кювет. Причины случившегося не приводятся.

Дорожный инцидент случился в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ГАЗель отдыхает», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось за пределами проезжей части, где опрокинулось.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской.