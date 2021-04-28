Скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской

Скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы произошло серьезное ДТП. Автомобиль почти «залез» на другую машину, на месте спасатели и скорая.

Дорожный инцидент произошел в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что участниками аварии стали два автомобиля марки Mercedes. В результате столкновения один автомобиль оказался на капоте другого. Транспортные средства серьезно пострадали.

«Придавил», — написал автор записи.

На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ДПС. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка и автобус собрали пробку на Лиговском проспекте.

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