Скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской

На перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы произошло серьезное ДТП. Автомобиль почти «залез» на другую машину, на месте спасатели и скорая.
Дорожный инцидент произошел в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, что участниками аварии стали два автомобиля марки Mercedes. В результате столкновения один автомобиль оказался на капоте другого. Транспортные средства серьезно пострадали.
«Придавил», — написал автор записи.
На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ДПС. Информация о возможных пострадавших выясняется.
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