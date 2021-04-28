Легковушка и автобус собрали пробку на Лиговском

Легковушка и автобус собрали пробку на Лиговском
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Лиговском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате пассажирам общественного транспорта пришлось искать другой транспорт, а автомобилисты встали в пробке.

Дорожный инцидент произошел в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сузуки не уступил автобусу на выделенной», — написал автор записи.

По словам очевидцев, автомобилист не пропустил автобус во время поворота с Лиговского проспекту в Рязанский переулок, в результате чего произошло столкновение. На кадрах видно, что на участке собралась пробка. Пассажирам автобуса пришлось искать другой транспорт для продолжения маршрута.

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