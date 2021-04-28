Фура вылетела на газон, протаранив дорожное ограждение на Морской Пехоты

Фура вылетела на газон, протаранив дорожное ограждение на Морской Пехоты
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фура вылетела на газона на улице Морской Пехоты в Петербурге. Причины случившегося выясняются.

Дорожный инцидент произошел в среду, 28 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что большегруз протаранил дорожное ограждение и выехала на газон. За пределами проезжей части оказалась только кабина транспортного средства, в результате чего проезд по одной из полос оказался заблокирован.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не указаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участники ДТП на Торжковской улице стали препятствием для трамваев.

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