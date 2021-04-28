На Торжковской ДТП: участники стали препятствием для трамваев

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за инцидента образовалась пробка.

В Приморском районе сегодня, 28 апреля, произошла авария, в результате которой образовался затор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Торжковской улице на пересечении с Лисичанской улицей. Там столкнулись две легковушки – непонятно, как именно произошло столкновение, известно лишь, что машины стали причиной для образования затора. Они перегородили трамвайные пути, поэтому общественный транспорт временно был обездвижен в обе стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в промзоне под Кингисеппом грузовик насмерть задавил жителя Кубани.