В промзоне под Кингисеппом грузовик насмерть задавил жителя Кубани

В Кингисеппском районе Ленобласти под колесами «МАЗа» погиб рабочий-экскаваторщик.

Как стало известно gazeta.spb.ru, смертельный инцидент произошел в утром 27 апреля на территории промзоны ООО «ПГ Фосфорит».

По предварительной информации, 48-летний мужчина готовил погрузчик к буксировке, когда на него задним ходом наехал «МАЗ 6501». За рулем грузовика находился 28-летний водитель.

В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы и скончался. Известно, что погибший приехал из Краснодарского края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое пострадавших на «Невской мануфактуре» спасателей все еще в тяжелом состоянии. Пожарные пребывают во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Их состояние хоть и тяжёлое, однако стабильное.