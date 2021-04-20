Двое пострадавших на «Невской мануфактуре» спасателей все еще в тяжелом состоянии

Пострадавшие в огне на "Невской Мануфактуре" все еще в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Пострадавшие в огне на "Невской Мануфактуре" все еще в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Двое работников пожарной охраны, которых госпитализировали после того, как они получили серьёзные ожоги, пока тушили «Невскую мануфактуру», так и находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает «78 канал».

Пожарные пребывают во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Их состояние хоть и тяжёлое, однако стабильное.

Стоит отметить, что спасателям предстоит операция. Но на данный момент ее проводить еще рано.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек и двое серьезно пострадали.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Приморском районе ночью тушили автомобильный пожар.