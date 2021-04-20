В Приморском районе ночью тушили автомобильный пожар

В ночь на вторник, 20 апреля, в Приморском районе загорелся автомобиль «Газель». С огнем справились за полчаса.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, автомобильный пожар произошел на Афонской улице, 24/1. Очевидцы позвонили в экстренные службы в 1 час 22 минуты.

По указанному адресу загорелся припаркованный автомобиль «Газель». К ликвидации пожара от МЧС привлекалось девять человек личного состава и две пожарных машины.

Огонь удалось потушить за полчаса: в 1 час 48 минут спасатели сообщили о ликвидации пожара. В машине полностью выгорел салон. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять пожарных тушили вспыхнувший автомобиль в Колпино. Пожар тушили целый час. За это время иномарка выгорела по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.