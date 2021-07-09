«Екатерининский институт» отреставрируют за 24 млн рублей

В Северной столице планируется реставрация «Екатерининского института», начальная стоимость работ оценивается примерно в 24 млн рублей.

В Центральном районе города на набережной Фонтанки дома 36 в Петербурге находится «Екатерининский институт», который в скором времени будет отремонтирован. Об этом пишет «Фонтанка».

Российская национальная библиотека выложила на сайте государственных закупок сведения о поиске подрядчика для разработки проектной документации для реставрации «Екатерининского института».

Цена проекта начинается от 24 млн рублей. Отмечается, что того, кто будет выполнять работы в здании выберут после результатов конкурса, который состоится 10 августа.

Подрядчику необходимо будет исследовать здание и создать проект реставрации фасадов и крыши.

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