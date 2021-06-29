Стало известно, когда откроют памятник Николаю I на Исаакиевской площади

В Петербурге на Исаакиевской площади памятник Николаю I петербуржцы и гости города смогут увидеть уже в октябре.

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров объяснил, когда будет открыт памятник Николаю I, который был на реставрации последние три года. Об этом сообщают » Невские Новости».

Стоит напомнить, что капитальной реконструкции памятник не видел 160 лет.

«Наиболее значимыми объектами в реставрационной программе комитета были памятник императору Николаю I, почти два года ушло на обследование объекта и поиск проектных решений, поскольку памятник за 160 лет никогда нормально не реставрировался, это время было потрачено не зря. В октябре этого года мы памятник этот откроем», — рассказал Сергей Макаров.

К слову, скульптура была возведена Огюстом Монферраном. Участие принимали Петр Клодт, Роберт Залеман и Николай Рамазанов. Заказ осуществил Александр II.

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