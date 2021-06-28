В Петербурге храм на Долгоозерной пошел трещинами

В Петербурге храм на Долгоозерной пошел трещинами
Трещины пошли по собору Сошествия Святого Духа. Фото: скриншот "ВКонтакте" "Соседи СПЧ. Приморский район"

В Петербурге в Приморском районе города на колоннах и стенах собора Сошествия Святого Духа, который находится на Долгоозерной улице, поползли трещины.

В Петербурге на храме по колоннам пошли трещины. Фото: скриншот «ВКонтакте» «Соседи СПЧ. Приморский район»

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».

Помимо этого, золотисто-бежевая дверь покрылась синеватыми разводами. В сообщении говорится, что случилось это, скорее всего, в связи с сыростью.

Храм ввели в эксплуатацию Госстройнадзором в декабре прошлого года. Его строили за счет пожертвований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области был задержан мужчина, который украл пожертвования из храма-часовни во Всеволожском районе.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что храм святого Вениамина, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, лишился витражей. Их разбил безработный.

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