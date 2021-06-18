Безработный побил витражные стекла в храме в Янино

Храм святого Вениамина, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, лишился витражей.

Инцидент произошел в храме на Новой улице в поселке Янино-1. В четверг, 17 июня, в отдел полиции обратился настоятель храма с заявлением о том, что обнаружил разбитыми витражные стекла в окнах указанного храма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

К вечеру стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 51-летний неработающий местный житель. Его поместили в изолятор.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании мужчины, укравшего пожертвования из храма-часовни в Ленобласти.