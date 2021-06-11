Задержан мужчина, укравший пожертвования из храма-часовни в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении церкви.

Преступный инцидент произошел в деревне Суоранда. В четверг, 10 июня, в отдел полиции обратился 38-летний священник храма-часовни святой Мариамны, расположенного на Пундоловском кладбище.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, священник рассказал, что в период с 6 по 10 июня неизвестный, разбив стеклопакет в храме, проник внутрь, после чего отжал крышку ящика для пожертвований и похитил все, что там находилось. Материальный ущерб устанавливается.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого на улице Новая в поселке Янино. Им оказался 31-летний неработающий мужчина. Позже выяснилось, что он уже был неоднократно судим.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный разбил стекло и похитил 19 тысяч из церкви на Пискаревском.