Неизвестный разбил стекло и похитил 19 тысяч из церкви на Пискаревском

Неизвестный разбил стекло и похитил 19 тысяч из церкви на Пискаревском
Пискаревский проспект. Фото: Google View

В Красногвардейском районе Северной столицы неизвестный похитил деньги из церкви. Полиция проводит расследование по факту кражи.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября, в церкви на Пискаревском проспекте. О случившемся сообщил староста прихода храма. Со слов 63-летнего мужчины, неизвестный разбил стекло, повредил дверь и похитил из его кабинета 19 тыс. 500 рублей. Деньги были убраны в ящик стола.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о главном празднике осени для верующих. Христиане будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. В праздник действуют некоторые правила.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража церковь
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