Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя

Завтра, 14 октября, христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Главный праздник осени для верующий отмечается с XII века.

Событие описано в житии святого Андрея Константинопольского. Там сообщается, что он вместе с учеником Епифанием молился в храме, когда свод здания раскрылся над ними. Взору святого Андрея предстала Пресвятая Дева. Она начала молиться Богу за христиан. После Богородица протянула покрывало над молящимися, защитив их от недугов. С тех пор верующие уверены, что Богородица продолжает их защищать.

В праздник действую некоторые правила. Так, 14 октября нельзя браться за большие хозяйственные дела и готовить сложные блюда. Большинство домашних обязанностей лучше выполнить заранее.

Кроме того, верующим запрещено ругаться, использовать нецензурные выражения, употреблять алкоголь и занимать деньги.

В праздник Покрова обращаются с молитвой к Богородице, христиане просят у нее помощи и защиты.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на дне Чудского озера был обнаружен фундамент старинной церкви. Его нашли петербургские археологи.