Археологи нашли фундамент церкви XV века на дне Чудского озера

Фундамент был найден на глубине одного метра в полутора километрах от берега. Фото: pixabay

Фундамент был найден на глубине одного метра в полутора километрах от берега. Фото: pixabay

Петербургские археологи исследовали дно Чудского озера и обнаружили фундамент церкви XV века в полутора километрах от берега.

О найденном на дне Чудского озера фундаменте церкви стало известно 9 октября. О находке сообщил директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Петербурге и Ленинградской области Владимир Казаков. Он также является куратором экспедиции.

Фундамент был найден на глубине одного метра в полутора километрах от берега. Археологи считают, что церковь начали возводить в XV веке, поскольку в летописях 1450 года есть упоминание о соответствующем сооружении.

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