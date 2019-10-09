Жители Бразилии нашли бутылку с письмом от советских моряков

Эксперты считают, что бутылка была выброшена в море с рыболовного судна возле берегов Гренландии. Фото: pixabay

Эксперты считают, что бутылка была выброшена в море с рыболовного судна возле берегов Гренландии. Фото: pixabay

Бразильские студенты обнаружили на побережье штата Риу-Гранду-ду-Сул бутылку, внутри которое лежало послание на русском языке от советских моряков.

Поскольку никто из студентов не знал русского языка, они сфотографировали послание и опубликовали фото в одной из групп Университета Пелатос в соцсети Facebook.

В послании советские моряки рассказывают, что они распили содержимое этой бутылки вопреки приказа и постановлениям МРХ. Отмечается, что моряки, выпившие напиток, «соблюдают и помнят морские традиции».

Эксперты считают, что бутылка была выброшена в открытое море с борта рыболовного судна возле берегов острова Гренландия. Предполагается, что все произошло почти два десятилетия назад — в 1990 году.

Отмечается, что МРХ — это Министерство рыбного хозяйства. Таким образом, вся суть послания была в том, что моряки нарушили сухой закон.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в «тайной комнате» дома Бака нашли послание 1918 года.