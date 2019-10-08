В «тайной комнате» дома Бака нашли послание 1918 года

В комментариях отмечают, что по таким интересным и загадочным записям можно написать детектив. Фото: https://vk.com/kiroch24

В комментариях отмечают, что по таким интересным и загадочным записям можно написать детектив. Фото: https://vk.com/kiroch24

В «тайной комнате», обнаруженной жителями доходного дома Бака на Кирочной, 24, нашли личные записи жильца от 1918 года.

Публикация с фотографиями записей появилась в сообществе жильцов дома, «Кирочная 24», сегодня, 8 октября. Изучая найденную в «тайной комнате» бухгалтерскую отчетность, петербуржцы обнаружили на обратной стороне документации нечто, вероятно, даже более интересное.

По предположениям местных жителей, Иосифу Евгеньевичу Рабиновичу принесли на ремонт печатную машинку. Тестируя «гаджет», Иосиф Евгеньевич, среди бессмысленных наборов букв, написал «горе механикъ», «несчасный тотъ человекъ который даетъ исправлять сiю машину», «пиши сiя машина». В левом нижнем углу листа можно увидеть фразу «поцелуй меня».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «тайную комнату» в доходном доме на Кирочной обнаружили пару недель назад.