В доме в центре Петербурга обнаружили «тайную комнату»

Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице обнаружили проход в стене, которого нет в плане здания.

Люк в стене, ведущий в таинственное помещение, неуказанное в плане дома доходного дома Ю.Б. Бака, обнаружили в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщили местные жители в группе, посвященной зданию — «Кирочная, 24».

Жильцы рассказали в социальной сети, что таинственный проход был обнаружен в помещении одной из парадных, которое накануне освободили от незаконно занимавших его сотрудников ЖКС. Консьержи наткнулись на него, когда начали снимать старые обои со стен.

По словам жильцов, в скрытое помещение ведет «явно исторический» люк в стене. Внутри «тайной комнаты» выстроен деревянный каркас в виде купола, а сам потолок забетонирован.

Для справки добавим, что здание было построено в 1905 году. Проект был создан архитектором Борисом Гиршовичем. Здание перешло во владение инженера путей сообщений, основателя и издателя газеты «Речь» Юлиана Бака.

Весной GazetaSPb сообщала, что на фасаде «Дома на Кирочной» найдены окаменелости юрского периода.