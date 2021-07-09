Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике

Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике
От коронавируса скончались 107 петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

Умерших от новой коронавирусной инфекции в Северной столице 107 человек. При том, что в Москве скончалось 102 заболевших.

Таким образом город на Неве опять лидер в России по смертям от COVID-19, об этом стало известно из информации оперативного штаба.

Согласно информации на утро пятницы, 9 июля, побороть болезнь в Петербурге за последние сутки смогли 3 868 человек.

По суточному приросту заболевших коронавирусом среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 643 человека. Второе место у Подмосковья — 2 545 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 239 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса.

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