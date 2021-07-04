Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса

Мясников уверен, что вакцинация не приведет к антитело-зависимому усилению инфекции. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников уверен, что вакцинация не приведет к антитело-зависимому усилению инфекции. Фото: кадр из видео Youtube

Жителям России нет нужды бояться антитело-зависимого усиления инфекции после прививки от COVID-19.

Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

Мясников пояснил, что это явление заключается в «парадоксальном усилении инфекции» после появления антител к ней. Такая реакция, согласно мнению врача, возникла в 2002 году при проведении экспериментов на грызунах во время эпидемии вирусной пневмонии.

Кроме того специалист поспешил заверить, что в настоящее время, когда проходит прививочная компания, не зафиксировано ни одного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции.

Доктор Мясников уточнил, что в принципе при такой реакции у медиков есть подходы к ее преодолению, но сегодня повода для их применения нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Александр Мясников объяснил, зачем нужно запретить «иммунитет» и «антитела».