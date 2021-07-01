Мясников объяснил, зачем нужно запретить «иммунитет» и «антитела»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди искажают смысл медицинских терминов, потому что не знают их значений.

«В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как «иммунитет», «антитела», “мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, даже врачи публично ошибаются при употреблении терминов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.