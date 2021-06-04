Мясников рассказал, чем опасна хромота

Мясников заявил, что хромота у людей с избыточным весом бывает связана с деформированием скелета. . Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников заявил, что хромота у людей с избыточным весом бывает связана с деформированием скелета. . Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что даже легкая форма хромоты может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний.

Медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов. Он заявил, что в таком случае можно потерять ногу или получить осложнения.

Мясников отметил, что хромота может быть симптомом грыжи в поясничном отделе позвоночника или атеросклерозом нижних конечностей. Специалист добавил, что чаще такая проблема возникает у мужчин.

По словам врача, хромота у людей с избыточным весом бывает связана с деформированием скелета. Также такой недуг может появиться у тех, кто страдает от диабета и повышенного артериального давления.

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