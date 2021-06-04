Врач рассказал, как точно нельзя худеть

Врач рассказал, как точно нельзя худеть
Специалист посоветовала избегать экстремального похудения. Фото: pixabay

Эксперт посоветовал правильный и безопасный способ избавиться от лишнего веса.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, как нельзя худеть и что делать, чтобы расстаться с лишними килограммами. Своими советами он поделился в интервью радио Sputnik врач-диетолог.

Он отметил, что в том случае, если человек страдает ожирением, нельзя обойтись обычной диетой и нужно назначать серьезное лечение. А вот от избыточного веса человек способе избавиться самостоятельно.

В первую очередь диетолог посоветовал отказаться от сладкого. Это нужно, чтобы снизить уровень инсулина крови и на давать ему подниматься высоко.

«Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей»,

— подчеркнул врач.

Также важно как можно больше двигаться – например, много ходить, хотя бы пять километров в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказал, какую воду лучше пить.

врач диета диетолог


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, как точно нельзя худеть
Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе
В Париже задержали теннисистку из России: она могла проиграть в матче специально
Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID
В Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу
В Петербурге детского тренера, подозреваемого в педофилии, задержали до 1 августа
Подростки на скутере, смертельные наезд на пешехода и велосипедиста, ...
В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка