Холодная или горячая: диетолог рассказал, какую воду лучше пить

Холодная или горячая: диетолог рассказал, какую воду лучше пить
Диетолог рассказал, какую воду лучше пить. Фото: https://pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какую воду лучше пить.

По словам врача, комнатная температура — это оптимальная температура воды для питья, ее можно употреблять в любом случае, сообщает радио Sputnik. Это температура окружающей среды, около 18-22 градусов.

Специалист также отметил, что холодной водой лучше не злоупотреблять, особенно во время еды. По его словам, иначе можно съесть лишнее, тем более холодные напитки замедляют процесс насыщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт заявила, что не стоит сочетать чай с алкоголем, потому что содержащийся в горячем напитке танин способствует ускорению всасывания дополнительных токсических веществ, присутствующих в алкоголе.

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