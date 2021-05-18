Врач перечислила, с чем нельзя сочетать горячий чай

Она призвала не пить слишком горячие напитки, которые могут представлять опасность для организма.

Врач Ирина Бережная рассказала, чем опасны горячие напитки и с чем их лучше не сочетать. В интервью для радио Sputnik она призвала не пить слишком горячие чаи и кофе, так как они представляет опасность для организма: можно получить ожог слизистой.

Эксперт заявила, что не стоит сочетать чай с алкоголем, потому что содержащийся в горячем напитке танин способствует ускорению всасывания дополнительных токсических веществ, присутствующих в алкоголе.

«Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и дает ожог. Если сочетать алкоголь с горячим напитком, также будет ожог. Второй момент — всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды «,

— сказала Бережная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач предупредил об опасности чрезмерного употребления воды.